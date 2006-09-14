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+375 (17) 270 25 28 
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+375 (25) 665 50 18
zachetkin_svetlana
inbox@zachetkin.by
+375 (17) 270 25 28
+375 (29) 665 70 13
+375 (33) 665 50 13
+375 (25) 665 50 18
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Наша компания рада предложить всем желающим преподавателям, учителям и научным работникам дополнительный заработок в сфере оказания консультационно-образовательных услуг. Мы готовы обеспечить Вас интересной работой. Свободный график, работа на удалении от офиса позволит Вам сохранить прежнее место работы и в то же время обеспечить себя дополнительным заработком.
Если Вам интересно наше предложение, пожалуйста, заполните представленную ниже форму, после чего мы свяжемся с Вами для обсуждения дальнейшего делового сотрудничества.

 

Адрес:
220099, г. Минск, ул. Казинца, 11А (бизнес-центр "Гермес"), офис А-701/1 (7 этаж)
Время работы:
понедельник-пятница - с 10.00 до 17.00
суббота, воскресенье - выходной
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