Настя Спасибо за курсовую работу. Приняли и допустили к защите. Спасибо еще раз. 06.10.2020

Вика Работа очень хорошая, спасибо большое, следующую работу (дипломную) буду заказывать у вас! 28.09.2020

Эдуард Хорошо делают тут, обращаюсь не первый раз. Ответственные ребята. 25.09.2020

Екатерина Светлана. Спасибо большое! Буду к вам еще обращаться) 17.09.2020

Милана Руководитель сказал, что самая лучшая работа из группы у меня, я довольна очень (скажу вам что... 02.07.2020

Марк Защитил с оценкой 9, спасибо вам за помощь. 23.06.2020

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Кристина Все на высшем уровне, спасибо. 17.06.2020

Артем Спасибо большое. За химию отдельное спасибо. Очень хорошо сделано. Не пожалел, что обратился ... 14.06.2020

полина Ребята, Вы супер!!! просто спасли !!!! 13.06.2020

Игорь Светлана, большое спасибо, оценка 9, впрочем как всегда, с вами мне нравиться работать, еще к в... 09.06.2020

Александра Сделали раньше указанного срока, все по пунктам, мне понравилось, спасибо вам, обращусь еще. 07.06.2020