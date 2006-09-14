Наша компания рада предложить всем желающим преподавателям, учителям и научным работникам дополнительный заработок в сфере оказания консультационно-образовательных услуг. Мы готовы обеспечить Вас интересной работой. Свободный график, работа на удалении от офиса позволит Вам сохранить прежнее место работы и в то же время обеспечить себя дополнительным заработком.Если Вам интересно наше предложение, пожалуйста, заполните представленную ниже форму, после чего мы свяжемся с Вами для обсуждения дальнейшего делового сотрудничества.