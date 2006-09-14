Заказать решение задач

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Решение задач

Заказав решение задач в нашем образовательном центре, вы можете быть на 100% уверены, что решение будет соответствовать представленным вами требованиям. Специалисты нашей компании имеют богатый опыт в решении задач разной сложности и тематики. Решения задач сопровождаются подробными объяснениями, что дает студентам возможность самостоятельно разобраться в ходе решения задачи. Рассчитаем точную стоимость решения ваших задач в течение дня.

Как заказать?

1

Заявка

Оставьте заявку на сайте или позвоните нам

2

Расчет стоимости

На основании заявки мы производим расчет стоимости работы

3

Предоплата

Предоплата составляет 50% от стоимости работ

4

Выполнение

Наш специалист максимально качественно и в определенные сроки выполнит Ваше задание

5

Работа готова

Ваше задание выполнено

Вопрос-ответ

1. Если я отправил заказ на оценку, означает ли это то, что я обязан заказать у вас работу?

Оценка заказа нужна, чтобы рассчитать его точную стоимость. Это не означает, что вы обязаны заказывать работу.

2. Как можно оформить заказ помимо формы-заявки на вашем сайте?

Выслать свое задание и требования на нашу почту inbox@zachetkin.by

Позвонить по нашим контактным телефонам:
+375296657013
+375336655013
+375256655018

Посредством Viber
+375256655018

Посредством Telegram
+375296657013

3. Я нахожусь не в Минске. Как заказать работу?

Мы активно работаем со всеми регионами.

Вы можете воспользоваться любым удобным способом связи для оформления заказа (по телефону, e-mail, Viber, Telegram).

Оплата услуг осуществляется дистанционно. Мы работаем официально, поэтому вы имеете возможность произвести оплату на наш расчетный счет любым удобным для вас способом (через любое отделение банка, используя интернет-банкинг или мобильный банкинг, с помощью банковской платежной карты в личном кабинете на нашем сайте).

В вашем случае выполненную работу мы вышлем вам в электронном виде удобным для вас способом.

4. Как быстро я узнаю сколько стоит моя работа?

Мы рассчитываем ТОЧНУЮ стоимость вашей работы, поэтому для изучения всех требований к заказу авторам необходимо некоторое время.

В случае типовых работ оценка происходит в течение 10-15 минут.

По сложным и нестандартным работам авторам требуется больше времени для анализа материалов, поэтому оценка таких заказов происходит в течение 2-3 дней.

Если с вами длительное время не связывается наш менеджер, значит ваша работа еще не оценена.

5. Кто будет выполнять мой заказ?

Мы очень тщательно подбираем исполнителей студенческих работ и предъявляем к ним высокие требования.

С вашим заказом будет работать проверенный автор, обладающий значительным опытом работы в нашей компании.

К заказу подбираются специалисты, имеющие профильное высшее образование по специализации, схожей с темой исследования.

Штат наших специалистов составляют действующие и бывшие преподаватели вузов, научные работники, доценты, кандидаты и доктора наук, а также ведущие специалисты предприятий.

6. Могу ли я общаться с автором напрямую?

Политикой нашей компании не предусмотрено общение клиента с автором. Все интересующие вопросы оперативно решаются через менеджера.

7. Хочу оплатить заказ. Как это сделать?

1. С помощью банковского перевода (через кассу банка, через интернет-банкинг, через мобильный банкинг).

2. Банковской платежной картой через личный кабинет (используя платежную систему WebPay).

8. Как зайти в личный кабинет?

1. В главном меню нашего сайта выбрать "Клиентам" --> "Войти в личный кабинет".

2. В соответствующие поля ввести логин и пароль, которые были высланы на вашу почту или мобильный телефон при оформлении оценки заказа.

9. Преподаватель вернул работу на доработку. Могу ли я рассчитывать на устранение замечаний?

Мы всегда доводим заказ до факта защиты и при необходимости бесплатно внесем коррективы в вашу работу при условии, если доработка не противоречит первоначально согласованным требованиям (т.е. не изменились: тема исследования, план работы, методические рекомендации, стандарты оформления и др.).

+375 (29) 665 70 13

+375 (33) 665 50 13

+375 (25) 665 50 18

Email

inbox@zachetkin.by

Адрес

г. Минск, ул. Казинца, 11А, офис А-701/1 
(бизнес-центр "Гермес", 7 этаж)

Время работы

Пн-Пт: 9:00 - 18:00
Сб, Вс: Выходной

reshenie zadach

Решение задач – процесс трудозатратный, который требует от студента не только определенных знаний в той или иной области, но и концентрации внимания во время ее решения. Ни для кого не секрет, что студент, решающий задачу, должен обладать усидчивостью и внимательностью. Ведь именно эти качества позволяют учащимся успешно довести решение до конечного правильного ответа.

Но далеко не каждый студент может выделить время, чтобы решить какие-нибудь объемные задачи, которые ему задал преподаватель. К тому же, не все могут похвастаться блестящими знаниями в области экономических и технических дисциплин в силу нехватки времени на разбор материала, полученного в университете или колледже, или просто непонимании информации, которую всячески пытается донести преподаватель. Причин и обстоятельств может быть много, но выход в данной ситуации только один – обращение за консультацией по решению задач в наш образовательный центр! 

По каким дисциплинам решаются задачи?

Решение задач – очень длительный, монотонный процесс, с которым приходится за свою жизнь сталкиваться каждому человеку. Решение задач в современном мире является формой проверки знаний как учеников школ и гимназий, так и студентов колледжей и университетов. С помощью задач преподаватель может запросто по любому предмету определить уровень знаний, на котором находится человек.

Решение задач выполняется по следующим дисциплинам:

  • технические (высшая математика, механика, физика, информатика, электротехника и пр.);
  • естественные (органическая и неорганическая химия, биология и пр.);
  • экономические (статистика, бухгалтерский учет, макро- и микроэкономика, экономика труда, менеджмент, маркетинг и пр.).

Почему заказать решение задач лучше у нас?

  1. Вы экономите значительную часть своего времени.
  2. Вы получаете всю собранную информацию (решение) в удобном для вас виде.
  3. Вы приобретаете опыт в правильном оформлении задач.
  4. Вы не переживаете насчет правильности решения задачи.
  5. Вы получаете поддержку от наших профессиональных специалистов.

Каковы преимущества от решения задач?

  • Решение задач развивает и тренирует память человека.
  • Решение задач развивает мышление, поскольку, решая задачи, человек учится работать с информацией: обобщать, выделять самое важное из всего, делать выводы и устанавливать причинно-следственные связи.
  • Решение задач помогает человеку закалить характер: развить точность, внимательность, аккуратность, ответственность.

Сколько стоит консультация по решению задач?

Цена решения задач зависит от ряда факторов. В зависимости от того или иного предмета стоимость консультации по решению задач варьируется. Также следует отметить, что цена находится под существенным влиянием сроков выполнения, установленных заказчиком. Уровень сложности и объём задач составляют следующую группу факторов, которые определяют цену консультации по ее созданию. В случае заказа решения задач по нескольким дисциплинам нашим клиентам предоставляется скидка, которая в свою очередь позволяет существенно сэкономить денежные средства.

Заказать консультацию по решению задач в нашей компании - значит получить максимальное сочетание цены и качества.

Наши гарантии на решение задач

Мы гарантируем:

  • индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • высокое качество предоставляемых услуг;
  • конфиденциальность;
  • точное соблюдение оговоренных сроков;
  • полное сопровождение задач до защиты;
  • бесплатную доработку.

Подробно об условиях гарантии можно ознакомиться здесь.

Решение задач на заказ

Заказав решение задач в нашем образовательном центре, вы можете быть на 100% уверены, что решение будет соответствовать представленным вами требованиям. Специалисты нашей компании имеют богатый опыт в решении задач разной сложности и тематики. Более того, они осведомлены о требованиях, которые предъявляются студентам со стороны преподавателей. К тому же, решения задач сопровождаются подробными объяснениями. Это дает студентам большое преимущество, потому что они после получения решения могут самостоятельно разобраться в ходе решения задачи.

Наша компания ориентируется на долгосрочное сотрудничество, поэтому все услуги оказываются нашими специалистами на высоком уровне и в установленные сроки, что позволяет нам завоёвывать и удерживать доверие многих студентов.

Адрес:

220099, г. Минск, ул. Казинца, 11А (бизнес-центр "Гермес"), офис А-701/1 (7 этаж)


Контакты

+375 (17) 270 25 28
+375 (29) 665 70 13
+375 (33) 665 50 13
+375 (25) 665 50 18 

inbox@zachetkin.by

Ссылки
Время работы:

Пн-Пт - с 10.00 до 17.00
Сб, Вс - выходной

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